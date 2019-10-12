Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda, 415 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'nda, 415 terörist etkisiz hale getirildi

Barış pınarı harekatı'nda, 415 terörist etkisiz hale getirildi

20 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 415'e ulaştığını duyurdu.

Barış pınarı harekatı'nda, 415 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 415'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan "harekata son verin" çağrısı
MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 415 terörist etkisiz hale getirildi İran küstahlığı! Cuma hutbelerinde Türkiye'yi hedef aldılar Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 09:34:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda, 415 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]