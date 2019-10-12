Barış pınarı harekatı'nda, 415 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 415'e ulaştığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:13 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 415'e ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı" denildi.
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