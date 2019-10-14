'Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün
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Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." açıklaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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