Son Dakika Haberleri: 'Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün
Son Dakika Ekonomi 'Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün

'Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün

23 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.

'Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." açıklaması yapıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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