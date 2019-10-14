Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün (3)
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün (3)

Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün (3)

3 dakika önce

SURİYELİ AŞİRET LİDERLERİNDEN HAREKATA DESTEKTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısına gelen Suriyeli aşiret liderleri, basın açıklaması yaptı.

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SURİYELİ AŞİRET LİDERLERİNDEN HAREKATA DESTEK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısına gelen Suriyeli aşiret liderleri, basın açıklaması yaptı. Aşiret liderleri adına konuşan Ebu Ahmet, "Türkiye'nin yaptığı harekatı destekliyoruz. Bir an önce Suriye'de olan örgütlerin temizlenmesi, tek amacımız. Vatan çok tatlı, vatanımıza dönmek istiyoruz" dedi.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:07 Kaynak: DHA
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