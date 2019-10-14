Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün (4)
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün (4)

Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün (4)

1 saat önce

AYN EL ARAB SINIRINDAKİ KÖYLERE GİRİŞLER YASAKLANDI'Barış Pınarı Harekatı' 6'ncı gününde sürdürülürken, Suriye'nin Ayn el Arab kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı sınır köylerine girişler yasaklandı.

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AYN EL ARAB SINIRINDAKİ KÖYLERE GİRİŞLER YASAKLANDI

'Barış Pınarı Harekatı' 6'ncı gününde sürdürülürken, Suriye'nin Ayn el Arab kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı sınır köylerine girişler yasaklandı. Köylere giden yollar kapatılırken, araçların bölgeye girişine izin verilmedi. Köylerden Suruç merkeze girişler yapılırken, birçok araçla şehir merkezine gidildiği görüldü. Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan askeri araçlarla geçiş yapılırken, haber takibi için ilçeye gelen gazetecilerin de güvenlik gerekçesiyle sınır bölgesine yaklaşmasına izin verilmiyor.

3 SİVİL ŞEHİT OLMUŞ, 1 SİVİL YARALANMIŞTI

Öte yandan cuma günü terör örgütü işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Çaykara köyüne düşmüş; saldırıda 3 sivil şehit olmuştu. Pazar günü de Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisinin Çaykara'ya düşmesi sonucu 1 sivil yaralanmıştı.

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA/SURUÇ (Şanlıurfa),


Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
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