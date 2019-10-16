Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 637 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Ekonomi Barış Pınarı Harekatı'nda 637 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 637 terörist etkisiz hale getirildi

50 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 637 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:47 
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