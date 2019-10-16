Barış Pınarı Harekatı'nda 637 terörist etkisiz hale getirildi
50 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:47
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