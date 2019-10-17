Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist etkisiz hale getirildi

54 dakika önce

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 673 oldu.

Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı 673 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:24 Kaynak: DHA
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