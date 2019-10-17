Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 673 oldu.

Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı 673 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu" denildi.ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:02 Kaynak: DHA
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