Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist etkisiz hale getirildi
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FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 673 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:02 Kaynak: DHA
FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı 673 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu" denildi.ANKARA, -
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