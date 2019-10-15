Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad ve Resulayn'da başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda 6 gün geride kaldı. Şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 595 oldu. 42 yerleşim yeri terörden arındırıldı. Gözler Fırat'ın batısına çevrilmiş durumda, bölgede hareketlilik devam ediyor. Terör koridorunu parçalayarak ilerleyen Türk askeri, Suriye Milli Ordusunun desteği ile Münbiç'e yürüyor. Öğle saatlerinde Suriye tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine havan topu atıldı. Teröristlerin yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda en az 12 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

TERÖRİSTLER KAÇABİLMEK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Harekatla iyice panikleyen terör örgütünün bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi. Örgütünün bölgedeki sözde yöneticilerinin, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca örgütün, tüm mensuplarına bölgede Arap halkının kullandığı yerel kıyafetleri giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi.

Rasulayn'da da meskun mahal operasyonları da sürüyor.. Çatışmalar özellikle şehir merkezi ve doğusunda hareketlenirken, birçok terör mevzii de imha edildi. Sınıra askeri sevkiyatlar sürüyor.

Terörden arındırılan Tel Abyad'da terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine de Suriye Milli Ordusu bayrağı asıldı. Askerler sevinçlerini halk ve çocuklarla paylaştı.

(İHA)