Barış Pınarı Harekatı'nda 7 köy terörden arındırıldı
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TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde de devam ederken; Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde de devam ederken; Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını 277'ye ulaştığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:06
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