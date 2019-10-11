Barış Pınarı Harekatı'nda 7 köy terörden arındırıldı

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde de devam ederken; Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını 277'ye ulaştığını açıkladı.