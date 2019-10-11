Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 7 köy terörden arındırıldı
Son Dakika Ekonomi Barış Pınarı Harekatı'nda 7 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda 7 köy terörden arındırıldı

59 dakika önce

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde de devam ederken; Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 7 köy terörden arındırıldı, System.String[]

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde de devam ederken; Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını 277'ye ulaştığını açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı, Hamidiye, Telabyad, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:06 
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