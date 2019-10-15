Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekâtı'nda 7'nci gün (1)
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekâtı'nda 7'nci gün (1)

Barış pınarı harekâtı'nda 7'nci gün (1)

1 saat önce

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 595'E YÜKSELDİMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, 595 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Barış pınarı harekâtı'nda 7'nci gün (1), System.String[]

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 595'E YÜKSELDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, 595 PKK/PYD- YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."

Haber: ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:42 Kaynak: DHA
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MSB: Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu
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