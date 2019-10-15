Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (3)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (3)

Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (3)

55 dakika önce

KIZILTEPE'YE HAVANLI SALDIRITürk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenlendi.

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KIZILTEPE'YE HAVANLI SALDIRI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasında PKK/ YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralalanlar olurken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kızıltepe Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ- Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin),

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Barış Pınarı Harekatı, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:56 Kaynak: DHA
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