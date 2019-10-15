Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (3)

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye 'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasında PKK/ YPG 'li teröristler tarafından Mardin 'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralalanlar olurken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son Dakika: YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var