Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (4)

Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk mahallelerine PKK/ YPG 'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında 2 sivil şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

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