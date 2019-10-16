Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (3)
2 saat önce
AYN EL ARAB BÖLGESİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ'Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, terör örgütü PYD/YPG'nin işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden siyah dumanlar yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
AYN EL ARAB BÖLGESİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
'Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, terör örgütü PYD/ YPG'nin işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden siyah dumanlar yükseldi. Öğleden sonra Ayn el Arab'ın batısındaki birkaç farklı noktadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Sınır duvarına yakın noktadan ise alevlerin yükseldiği görüldü.
Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa
),
Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi