Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (4)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (4)

Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (4)

17 dakika önce

MARDİN'DEKİ 156 OKULDA EĞİTİME 2 GÜN ARA Mardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 okulda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

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MARDİN'DEKİ 156 OKULDA EĞİTİME 2 GÜN ARA

Mardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 okulda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.  'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili güvenlik önlemleri kapsamında, Mardin'in 3 ilçesindeki 156 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde 2 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.


Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:54 Kaynak: DHA
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Son Dakika: Mardin'in sınır ilçelerinde 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi
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