Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (5)
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Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (5)

1 saat önce

RESULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çatışmalar sürüyor.

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RESULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çatışmalar sürüyor. 3 koldan gerçekleştirilen operasyonda, öğleden sonra, Resulayn'ın güney bölgesinde bulunan gümrük kapısı yakınlarında çatışmalar yoğunlaştı. Kenar mahallelerde yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK/ YPG üyesi 6 keskin nişancı, etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise sağ ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Resulyan'ın güneyindeki Aliye ve Hırbet Naime köylerini ele geçirdi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların olduğu kent merkezindeki çırçır fabrikasında yangın çıkması üzerine Resulayn'ın duman altında kaldığı görüldü.

Ali LEYLAK- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),


Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:17 Kaynak: DHA
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