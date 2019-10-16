Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekâtı'nda 8'inci gün: 637 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekâtı'nda 8'inci gün: 637 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekâtı'nda 8'inci gün: 637 terörist etkisiz hale getirildi

27 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini duyurdu.

Barış Pınarı Harekâtı'nda 8'inci gün: 637 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıkça, Twitter'dan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:33 Kaynak: DHA
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