Barış Pınarı Harekatı'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:38 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 228 olduğu kaydedildi.
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