Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)

1 saat önce

8 SİVİLİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTITürk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, 11 Ekim günü Suriye'nin Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen, 8 sivilin şehit olduğu, 35 kişinin de...

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3), System.String[]

8 SİVİLİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, 11 Ekim günü Suriye'nin Kamışlı kentinden PKK/ YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen, 8 sivilin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı, havan mermilerinin düştüğü bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa düşen havan mermisiyle yaralanan bir kişi, koşarak binaya giriyor ve yere düşüyor. Yardıma koşan bir başka kişi ise onu içeri götürüyor. Başka bir görüntüde ise bir havan mermisi, sitenin bahçesine düşüp infilak ediyor.

Selim KAYA-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),


Barış Pınarı Harekatı, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi
Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci gününde gerçekleştirilen dansözlü organizasyon için TMSF'den açıklama geldi Barış Pınarı Harekatı'nda 40 terörist teslim oldu, 600 terörist firar etti Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:03:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]