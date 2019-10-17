Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)

8 SİVİLİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, 11 Ekim günü Suriye'nin Kamışlı kentinden PKK/ YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen, 8 sivilin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı, havan mermilerinin düştüğü bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa düşen havan mermisiyle yaralanan bir kişi, koşarak binaya giriyor ve yere düşüyor. Yardıma koşan bir başka kişi ise onu içeri götürüyor. Başka bir görüntüde ise bir havan mermisi, sitenin bahçesine düşüp infilak ediyor.