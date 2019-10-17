Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (5)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (5)

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (5)

1 saat önce

YPG, RUSYA BAYRAĞI ASTISuriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (5), System.String[]

YPG, RUSYA BAYRAĞI ASTI

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı. Zor Mağar'da Rusya ve rejim bayraklarının asıldığı binanın PYD/YPG'li teröristler tarafından karargah olarak kullanıldığı öğrenildi. Öğleden sonra binanın çevresinde bir hareketlilik gözlenirken, bayrağın kendilerini kamufle etmek için teröristler tarafından asıldığı öğrenildi.

Cerablus'un hemen karşısındaki Zor Mağar, Ayn el Arap'ın batısında yer alıyor. Bu bölgenin kuzeydoğusunda da, Süleyman Şah ve Saygı Karakolu'nun taşındığı Suriye Eşmesi bulunuyor.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK/ GAZİANTEP,


Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Rusya, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:18 Kaynak: DHA
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Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı
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