Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (6)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (6)

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (6)

1 saat önce

NUSAYBİN'E ATILAN 4 HAVAN, BOŞ ARAZİLERE İSABET ETTİMardin'in Nusaybin ilçesine, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'den atılan 4 havan mermisi boş arazilere isabet etti.

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NUSAYBİN'E ATILAN 4 HAVAN, BOŞ ARAZİLERE İSABET ETTİ

Mardin'in Nusaybin ilçesine, terör örgütü PKK/ YPG tarafından Suriye'den atılan 4 havan mermisi boş arazilere isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, havan mermisinin isabet ettiği bir arazide ise yangın çıktı. Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.


Nusaybin, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:53 Kaynak: DHA
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