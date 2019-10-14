Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda altıncı gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı'nda altıncı gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Barış Pınarı Harekatı'nda altıncı gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

24 dakika önce

Barış Pınarı Harekatında son durum ne?

Barış Pınarı Harekatı'nda altıncı gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ediyor.


SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak

'Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor' | Suriye devlet medyası

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Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda ve tüm Tel Abyad'da kontrol sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En batıdan en doğuya, bunlar terk edene kadar operasyon devam edecek



Esad'a bağlı güçler sınıra konuşlandırıldı


Suriye devlet televizyonu, Türkiye sınırındaki Tel Tamer kentine "Türkiye'nin saldırılarına karşı koymak için" asker konuşlandırıldığını duyurdu.

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:42 
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