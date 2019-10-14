Barış Pınarı Harekatı'nda altıncı gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ediyor.



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Esad'a bağlı güçler sınıra konuşlandırıldı



Suriye devlet televizyonu, Türkiye sınırındaki Tel Tamer kentine "Türkiye'nin saldırılarına karşı koymak için" asker konuşlandırıldığını duyurdu.