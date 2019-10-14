Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

7 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı beşinci gününde devam ediyor.


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'Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor' | Suriye devlet medyası

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Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda ve tüm Tel Abyad'da kontrol sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En batıdan en doğuya, bunlar terk edene kadar operasyon devam edecek

Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti

BM: Barış Pınarı Harekatı sırasında 130 bin sivil göç etmek zorunda kaldı

SDG ve Suriye Gözlemevi'nden IŞİD'liler kamplardan kaçıyor iddiaları

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Milli Savunma Bakanlığı: SDG'nin kayıpları 480

Trump: Kürtler çekilme eğiliminde

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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