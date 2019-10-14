Barış Pınarı Harekatı'nda beşinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı beşinci gününde devam ediyor.
SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak
'Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor' | Suriye devlet medyası
Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda ve tüm Tel Abyad'da kontrol sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En batıdan en doğuya, bunlar terk edene kadar operasyon devam edecek
Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti
BM: Barış Pınarı Harekatı sırasında 130 bin sivil göç etmek zorunda kaldı
SDG ve Suriye Gözlemevi'nden IŞİD'liler kamplardan kaçıyor iddiaları
Milli Suriye Ordusu, Suluk beldesini SDG'den aldı
Milli Savunma Bakanlığı: SDG'nin kayıpları 480
Trump: Kürtler çekilme eğiliminde