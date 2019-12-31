Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/ YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur."
(İHA)
Son Dakika Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu Osmaniye'de durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler 'Organlarını bağışladığımızı bilse, bize sarılır teşekkür ederdi'