Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit - Son Dakika
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Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit, System.String[]

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/ YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur."

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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