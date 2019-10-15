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Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

2 saat önce

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu bir asker şehit düştü, 8 asker yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu, System.String[]

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu bir asker şehit düştü, 8 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından Münbiç'ten yapılan havan ve topçu ateşi sonucunda bir askerin şehit düştüğü, 8 askerin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Barış Pınarı Harekatı, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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