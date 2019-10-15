Barış Pınarı Harekatı'nda bir hafta geride kaldı: Neler yaşandı? Kim ne dedi?
1 saat önce
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda bir hafta geride kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:10
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