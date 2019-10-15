Barış Pınarı Harekatı'nda bir hafta geride kaldı: Neler yaşandı? Kim ne dedi?
1 saat önce
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda bir hafta geride kaldı
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda bir hafta geride kaldı.
Operasyonun ilk 7 gününde öne çıkan gelişmeler şunlar oldu Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:12
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