AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, görev yaptığı Şanlıurfa'da havan topuyla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Samsunlu Sinan Bayır'ı tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) ziyaret etti.

Karaaslan'ın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprülü asker Bayır ile hastanede tedavileri devam eden gazilerin ziyaret edildiği belirtildi.

Açıklamada, askerlere "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Karaaslan'ın "Kahraman Türk askerimizin en önemli özelliklerinden birisi cephede asla geride durmaması, düşmanı kaçıracak cesaretle ve mertçe mücadele etmesidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Karaaslan'ın ziyaret esnasında şunları kaydettiği belirtildi:

"Askerlerimiz cephede kanlarıyla canlarıyla mücadele verirken milletimiz en büyük desteği vermiş, Mehmetçiğimizin moralini daima yüksek tutmuştur. Bugün de 82 milyon birlik ve beraberlik duygularımız içinde dua ve desteklerimizle kahramanlarımızın yanındayız. Sinan Bayır kardeşimiz tıpkı diğer kahramanlarımız gibi canı pahasına görevini yerine getirirken hain teröristlerin saldırısı sonucu gazi olmuştur. Kendisine ve gazilik onurunu göğsünde bir şeref madalyası olarak taşıyan tüm gazilerimize millet olarak duyduğumuz minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda destansı bir mücadele ortaya koyuluyor. Şehit düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Karaaslan, ziyaret ettikleri Sinan Bayır ve diğer gazilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.