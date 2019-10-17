Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekatı'nda destansı bir mücadele ortaya koyuluyor"
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekatı'nda destansı bir mücadele ortaya koyuluyor'

"Barış Pınarı Harekatı'nda destansı bir mücadele ortaya koyuluyor"

52 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, görev yaptığı Şanlıurfa'da havan topuyla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Samsunlu Sinan Bayır'ı tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, görev yaptığı Şanlıurfa'da havan topuyla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Samsunlu Sinan Bayır'ı tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) ziyaret etti.

Karaaslan'ın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprülü asker Bayır ile hastanede tedavileri devam eden gazilerin ziyaret edildiği belirtildi.

Açıklamada, askerlere "geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Karaaslan'ın "Kahraman Türk askerimizin en önemli özelliklerinden birisi cephede asla geride durmaması, düşmanı kaçıracak cesaretle ve mertçe mücadele etmesidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Karaaslan'ın ziyaret esnasında şunları kaydettiği belirtildi:

"Askerlerimiz cephede kanlarıyla canlarıyla mücadele verirken milletimiz en büyük desteği vermiş, Mehmetçiğimizin moralini daima yüksek tutmuştur. Bugün de 82 milyon birlik ve beraberlik duygularımız içinde dua ve desteklerimizle kahramanlarımızın yanındayız. Sinan Bayır kardeşimiz tıpkı diğer kahramanlarımız gibi canı pahasına görevini yerine getirirken hain teröristlerin saldırısı sonucu gazi olmuştur. Kendisine ve gazilik onurunu göğsünde bir şeref madalyası olarak taşıyan tüm gazilerimize millet olarak duyduğumuz minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda destansı bir mücadele ortaya koyuluyor. Şehit düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Karaaslan, ziyaret ettikleri Sinan Bayır ve diğer gazilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır
Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:21:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekatı'nda destansı bir mücadele ortaya koyuluyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]