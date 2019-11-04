Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda dini ve tarihi yapı hassasiyeti
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda dini ve tarihi yapı hassasiyeti

Barış Pınarı Harekatı'nda dini ve tarihi yapı hassasiyeti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi, dini yapılara, çevreye zarar verilmediği, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliselerin harekattan etkilenmediği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda dini ve tarihi yapı hassasiyeti, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi, dini yapılara, çevreye zarar verilmediği, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliselerin harekattan etkilenmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat başlamadan önce "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sivilleri, tarihi, kültüre ve dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceğinin belirtildiği" hatırlatıldı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nın icrasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden asla taviz verilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/ YPG ve destekçileri daha harekat başlamadan 'Kürt kardeşlerimizi yok edeceğimizi, Hristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı' yalanını ortaya atmış, kendi işledikleri insanlık suçlarını ise tüm dünyadan gizlemeye gayretine girmişlerdir. Ancak Barış Pınarı Harekatında TSK tarafından terör örgütü PKK/YPG ve destekçilerinin maskesi bir kez daha düşürülmüş, terör örgütünün Tel Abyad'da bir kiliseyi havan mevzisi yaptığı, bazı kiliselere terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı ortaya çıkarılmıştı. Bugün ise Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan Kiliseler'in fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekatı'nda hiçbir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir. Bölgede bulunan askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, harekat öncesinden beri hasıl olan ihtiyaçları da dahil olmak üzere tamamının giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir."

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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