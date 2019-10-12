Barış Pınarı Harekatı'nda dördüncü gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı: 415 YPG'li öldürüldü