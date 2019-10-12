Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda dördüncü gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı'nda dördüncü gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Barış Pınarı Harekatı'nda dördüncü gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

17 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda dördüncü gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Barış Pınarı Harekatı'nda dördüncü gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığı: 415 YPG'li öldürüldü

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:21 
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