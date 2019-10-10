Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu

4 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 219 olduğu bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 219 olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 219 olduğu kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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