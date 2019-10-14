Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD- YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

" Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu."

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:29 Kaynak: AA
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