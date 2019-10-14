Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

1 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu.

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu, System.String[]

MSB: " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD- YPG'li terörist sayısı 560 oldu."

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:35 Kaynak: İHA
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