Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD- YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından harekata ilişkin yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." ifadeleri kullanıldı.