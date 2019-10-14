Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD- YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından harekata ilişkin yapılan açıklamada, " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:48 Kaynak: AA
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