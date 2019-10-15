Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:38 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD- YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."
MSB: Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı New York Times'ın iddiasına göre ABD ile Türkiye'nin müttefikliği fiilen bitebilir Türk futbolcularının Fransa maçında asker selamı vermesi Fransızları çıldırttı