Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu
24 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD- YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:42
MSB: Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu Türk futbolcularının Fransa maçında asker selamı vermesi Fransızları çıldırttı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız