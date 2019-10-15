Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu
Son Dakika Ekonomi Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD- YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:42 
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MSB: Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu
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