Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 611 oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 611 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 611 oldu

1 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu.

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 611 oldu, System.String[]

MSB: " Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu."

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:00 Kaynak: İHA
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