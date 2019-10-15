Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 611 oldu
1 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:00 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu."
(İHA)
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