Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 oldu

28 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

" Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu."

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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