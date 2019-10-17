Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu

" Fırat 'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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