Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu
Son Dakika Ekonomi Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 673'e yükseldiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısının 673'e yükseldiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:57 
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