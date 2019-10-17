Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 702'ye yükseldiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısının 702'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu."

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:40 Kaynak: AA
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Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi
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