Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak polisler dualarla uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak polisler dualarla uğurlandı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak polisler dualarla uğurlandı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapacak özel harekat polisleri için kurban kesilip, dua edildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak polisler dualarla uğurlandı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapacak özel harekat polisleri için kurban kesilip, dua edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis'te görev yapacak olan polisler için müdürlükte uğurlama töreni düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katıldığı törende, kurban kesilip, dualar edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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