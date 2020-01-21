Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak polisler dualarla uğurlandı - Son Dakika

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Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak polisler dualarla uğurlandı
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapacak özel harekat polisleri için kurban kesilip, dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapacak özel harekat polisleri için kurban kesilip, dua edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis'te görev yapacak olan polisler için müdürlükte uğurlama töreni düzenlendi.
Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katıldığı törende, kurban kesilip, dualar edildi.
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