Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerden milli sporculara mesaj
Son Dakika Spor Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerden milli sporculara mesaj

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerden milli sporculara mesaj

9 dakika önce

- Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerden milli sporculara mesajİSTANBUL - Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler, kendilerine asker selamı ile destek veren A Milli Futbol Takımı futbolcuları ve şampiyon olan milli sporculara mesaj gönderdi.

- Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerden milli sporculara mesaj

İSTANBUL - Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler, kendilerine asker selamı ile destek veren A Milli Futbol Takımı futbolcuları ve şampiyon olan milli sporculara mesaj gönderdi.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan komandolar, kendilerine verdikleri asker selamı ile destek gönderen A Milli Futbol Takımı futbolcuları, Dünya Artistik Cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak ve Dünya Büyük Kadınlar Boks şpampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi unutmadı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Kahraman Komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var' başlığıyla paylaşılan videoda Al Abyad'da görev yapan komando askerleri milli sporculara ve tüm Türk milletine selam gönderdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerden milli sporculara mesaj

Barış Pınarı Harekatı, A Milli Futbol Takımı, Suriye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:56 Kaynak: İHA
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