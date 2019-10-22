Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektup
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektup

Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektup

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektupANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan Mehmetçiklere yazılan mektupları paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektup

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan Mehmetçiklere yazılan mektupları paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımda şehit çocuğunun yazdığı mektup okundu. Mektuptaki ifadeler ise şöyle:

"Merhaba asker abi benim adım Yusuf Cevher Erin, ben sizi çok seviyorum. Savaşıyorsunuz ülkemizi koruyorsunuz. Annemle size dua ediyoruz. Benim babam polis ama şehit oldu. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Ama siz şehit olmayın, savaşı kazanın teröristleri bitirin. Babamın intikamını alın. Babamın ismi Yusuf Erin."

Bakanlık ise karşılık olarak şu ifadeleri kullandı:

"Mektuplarıyla Kahraman Mehmetçiklerimizi yalnız bırakmayan başta minik öğrencilerimiz olmak üzere asil milletimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektup

Barış Pınarı Harekatı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
Çin'de altın madalya kazanan Taha Akgül'den asker selamı Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesinde 5 saat 20 dakika geride kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 19:42:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]