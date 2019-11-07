Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e 26 ton Eğirdir elması
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e 26 ton Eğirdir elması

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e 26 ton Eğirdir elması

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridoruna yönelik, bir süre önce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e Türkiye'deki her 4 elmadan birini üreten Eğirdir'den anlamlı bir destek geldi.

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e 26 ton Eğirdir elması, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridoruna yönelik, bir süre önce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e Türkiye'deki her 4 elmadan birini üreten Eğirdir'den anlamlı bir destek geldi. 'Komando Mabedi' olarak anılan Eğirdir ilçesine bağlı köylerden sağlanan yaklaşık 26 ton elma, harekatta görevli askerlere gönderilmek üzere tırlara yüklenmeye başlandı. Elma yüklemesinin ardından, sevkiyat aracının akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıkacağı belirtildi.


TSK'nın komandolarına verdiği önemli eğitimlerde, Türkiye'deki en zorlu ve sayılı eğitim bölgelerinden olan Eğirdir ilçesi, kahraman askerlere gönül desteğinde bulundu.


Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi'nin organizesi ile birlikte, Eğirdir'in köylerinden sağlanan 26 ton elma, İlçe Özel İdare Müdürü Selim Müftüler ve belediye şirket müdürlerinden Ömer Yılmaz eşliğinde, bugün Şanlıurfa'daki Ceylanpınar ve Akçakale'de bulunan Mehmetçiklere gönderilmek üzere yola çıktı.


Sağlanan elmalar ve sevkiyatın gerçekleşmesine, Eğirdir'e bağlı Ağılköy, Akdoğan, Balkırı, Beydere, Çay, Eyüpler, Kırıntı, Mahmatlar, Sevinçbey, Sorkuncak, Tepeli ve Yukarı Gökdere köylerinin yanı sıra, özel şirketler de destek verdi. - ISPARTA

Barış Pınarı Harekatı, Eğirdir, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otizmli çocuklar ve aileleriyle sorun yaşayan veliler iddiaları yalanladı: Olay saptırılıyor
Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize" Otizmli çocuklara yapılan utanç verici olay sosyal medyada gündem oldu Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:28:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e 26 ton Eğirdir elması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]