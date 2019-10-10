Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün: Son gelişmeler
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün: Son gelişmeler

Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün: Son gelişmeler

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün.

Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün: Son gelişmeler, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün. Milli Savunma Bakanlığı, harekat kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile toplam 181 hedefin ateş altına alındığını duyurdu. Kara birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Suriye'nin Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Dolar 5,86'dan euro ise 6,47'den güne başladı.


Barış Pınarı Harekatı'nda dakika dakika son gelişmeler.

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Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:36 
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