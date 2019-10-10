Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün: Son gelişmeler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün. Milli Savunma Bakanlığı, harekat kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile toplam 181 hedefin ateş altına alındığını duyurdu. Kara birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Suriye'nin Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Dolar 5,86'dan euro ise 6,47'den güne başladı.



Barış Pınarı Harekatı'nda dakika dakika son gelişmeler.