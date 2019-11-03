Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda keşif-gözetleme faaliyetleri sürüyor
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı'nda keşif-gözetleme faaliyetleri sürüyor

Barış Pınarı Harekatı'nda keşif-gözetleme faaliyetleri sürüyor

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında keşif-gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizlik faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda keşif-gözetleme faaliyetleri sürüyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında keşif-gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizlik faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

MSB'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:56 Kaynak: AA
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