Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 174 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu" denildi.Paylaşımda, harekata katılan uçakların görüntülerine de yer verildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)