Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 174 oldu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu duyurdu.

MSB, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni bilgiler paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." denildi.

Paylaşımda, harekata katılan uçakların görüntülerine de yer verildi.