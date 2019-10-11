Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor
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Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor ŞANLIURFA - PKK/YPG'nin Tel Abyad'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor
ŞANLIURFA - PKK/YPG'nin Tel Abyad'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar, son yolculuğuna uğurlanıyor.
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