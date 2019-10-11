Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

5 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor ŞANLIURFA - PKK/YPG'nin Tel Abyad'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor


ŞANLIURFA - PKK/YPG'nin Tel Abyad'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
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