Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Annesinin kucağında şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı Hiç görmediği vatanından atılan roketlerle şehit düştü Suriyeli Muhammed Omar Saar bebek, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi olduŞANLIURFA - Türkiye'de dünyaya gelen 9 aylık Muhammed Omar bebek, evlerinin yakınına...

Annesinin kucağında şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı

Hiç görmediği vatanından atılan roketlerle şehit düştü

Suriyeli Muhammed Omar Saar bebek, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi oldu

ŞANLIURFA - Türkiye'de dünyaya gelen 9 aylık Muhammed Omar bebek, evlerinin yakınına düşen ilk roketten kaçmaya çalışan annesinin kucağında ikinci bir roketin hedefi oldu. Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi olan ve vatanını hiç görmeyen Suriyeli Muhammed Omar bebek, doğduğu Akçakale'de dualarla defnedildi.

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesinin sığındığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 ay önce dünyaya gelen Suriyeli Muhammed Omar bebek, hiç görmediği vatanından PKK-YPG terör örgütünün attığı roketlerle şehit düştü. Annesinin hasretini çektiği vatanına sadece bir kaç kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde doğan Muhammed Omar bebek, olay günü ise evlerinin yakınına düşen ilk roketten kaçmaya çalışırken, peşinden gelen ikinci bir roketin hedefi oldu. Muhammed Omar bebek, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi olurken annesi ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa kent merkezinde yapılan cenaze törenin ardından Akçakale'ye getirilen Suriyeli Muhammed Omar bebek, Sanayi Mahalle Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Suriyeli küçük bebek, vatanına çok yakın mesafede bulunan Akçakale ilçesindeki Yeni mezarlıkta dualarla defnedildi.

Cenaze törenine ilçe protokolü de katıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:38:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]